Ausblick: Reliance Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Reliance Industries gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,31 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Reliance Industries noch 14,34 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Reliance Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2.802,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2.613,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 60,09 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 51,47 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 10.142,40 Milliarden INR, gegenüber 9.628,20 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at