Reliance Industries Aktie

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WKN: 884241 / ISIN: US7594701077

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Reliance Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Reliance Industries lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,744 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 13,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 33,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,63 USD, gegenüber 2,70 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 126,80 Milliarden USD im Vergleich zu 119,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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