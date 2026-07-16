Ausblick: Reliance Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reliance Industries wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,634 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 32,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 28,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 127,87 Milliarden USD, gegenüber 119,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at