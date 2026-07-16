Ausblick: Reliance Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reliance Industries veröffentlicht am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,75 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,95 INR je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,34 Prozent auf 3.102,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.436,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 63,36 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 59,69 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12.100,90 Milliarden INR, gegenüber 10.557,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at