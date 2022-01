Ausblick: Reliance Nippon Life Asset Management gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Reliance Nippon Life Asset Management präsentiert in der am 27.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,00 INR gegenüber 3,50 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 37,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,68 Milliarden INR gegenüber 2,69 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,69 INR im Vergleich zu 11,02 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 14,41 Milliarden INR, gegenüber 10,62 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at