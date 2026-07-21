Ausblick: Reliance Steel Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reliance Steel Aluminum gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,47 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Reliance Steel Aluminum noch 4,42 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,40 Prozent auf 4,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Reliance Steel Aluminum noch 3,66 Milliarden USD umgesetzt.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,31 Milliarden USD, gegenüber 14,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at