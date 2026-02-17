Reliance Steel & Aluminum Aktie
Ausblick: Reliance Steel Aluminum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Reliance Steel Aluminum veröffentlicht am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,45 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,69 USD, gegenüber 15,56 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 14,24 Milliarden USD im Vergleich zu 13,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
