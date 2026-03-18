Ausblick: Relmada Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Relmada Therapeutics präsentiert in der am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,149 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,048 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at