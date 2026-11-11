Ausblick: Relmada Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Relmada Therapeutics veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Relmada Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,623 USD im Vergleich zu -1,450 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net