Relmada Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSZF / ISIN: US75955J4022
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Relmada Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Relmada Therapeutics veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Relmada Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,623 USD im Vergleich zu -1,450 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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