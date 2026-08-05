Relmada Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSZF / ISIN: US75955J4022
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Relmada Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Relmada Therapeutics wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Relmada Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,827 USD je Aktie, gegenüber -1,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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