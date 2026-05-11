Relmada Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSZF / ISIN: US75955J4022
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Relmada Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse
Relmada Therapeutics wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,200 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,580 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,761 USD aus. Im Vorjahr waren -1,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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