Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Remitly Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Remitly Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,147 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 507,3 Millionen USD gegenüber 419,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,64 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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