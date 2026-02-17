Remitly Global Aktie

Remitly Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Remitly Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Remitly Global lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,158 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Remitly Global -0,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 427,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 351,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,709 USD, gegenüber -0,190 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,62 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

