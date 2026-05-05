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WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Remitly Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Remitly Global veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Remitly Global nach den Prognosen von 10 Analysten 438,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 361,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,517 USD aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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