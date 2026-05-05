Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Remitly Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Remitly Global veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Remitly Global nach den Prognosen von 10 Analysten 438,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 361,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,517 USD aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Remitly Global Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Remitly Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Remitly Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Remitly Global Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Remitly Global Inc Registered Shs
|23,78
|4,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.