Ausblick: Remitly Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Remitly Global lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,124 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 486,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Remitly Global einen Umsatz von 411,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,641 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,64 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at