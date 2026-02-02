Ausblick: RenaissanceRe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RenaissanceRe wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 10,28 USD je Aktie gegenüber -3,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll RenaissanceRe in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,35 USD, gegenüber 35,21 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 10,93 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,65 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at