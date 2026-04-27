Ausblick: RenaissanceRe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

RenaissanceRe wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten schätzen, dass RenaissanceRe für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,28 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,45 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei RenaissanceRe für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,84 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 38,17 USD je Aktie, gegenüber 56,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at