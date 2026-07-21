RenaissanceRe Holdings Aktie
WKN: 896628 / ISIN: BMG7496G1033
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: RenaissanceRe zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RenaissanceRe wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,72 USD gegenüber 17,20 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 19,37 Prozent auf 2,57 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 41,43 USD, gegenüber 56,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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