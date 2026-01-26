Ausblick: Renasant präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Renasant stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,780 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 275,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 258,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 993,6 Millionen USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at