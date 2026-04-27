Ausblick: Renasant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Renasant präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,840 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Renasant ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 275,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 257,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at