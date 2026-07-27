Renasant CorpShs Aktie
WKN: A0EAMH / ISIN: US75970E1073
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Renasant vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Renasant präsentiert in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,912 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 280,7 Millionen USD – ein Minus von 28,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Renasant 393,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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