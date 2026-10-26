Ausblick: Renasant zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Renasant lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Renasant die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,943 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 282,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 28,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 395,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,78 USD je Aktie, gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at