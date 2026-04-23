Ausblick: Renesas Electronics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Renesas Electronics wird am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,187 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,38 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 17,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Renesas Electronics einen Umsatz von 2,03 Milliarden USD eingefahren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,601 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,49 Milliarden USD, gegenüber 8,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at