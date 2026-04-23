Ausblick: Renesas Electronics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Renesas Electronics wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 58,92 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Renesas Electronics noch 14,48 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Renesas Electronics in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 376,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 308,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 188,25 JPY je Aktie, gegenüber -28,650 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.500,87 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.321,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at