Renesas Electronics Aktie
WKN DE: A1CV6T / ISIN: US75972B1017
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Renesas Electronics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Renesas Electronics wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,178 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Renesas Electronics ein EPS von -0,390 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Renesas Electronics 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,45 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Renesas Electronics 2,25 Milliarden USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,639 USD je Aktie, gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 9,67 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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