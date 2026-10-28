Renesas Electronics Aktie
WKN DE: A1CV6T / ISIN: US75972B1017
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Renesas Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Renesas Electronics wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,217 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,25 Prozent auf 2,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,789 USD aus. Im Vorjahr waren -0,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 10,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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