Ausblick: Renesas Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Renesas Electronics wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 57,45 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Renesas Electronics ein EPS von -111,820 JPY je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 325,53 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 394,98 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 207,08 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -28,650 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 1.562,23 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.321,21 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at