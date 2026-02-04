Ausblick: Renesas Electronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Renesas Electronics wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,30 Prozent auf 2,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,537 USD, gegenüber 0,400 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 8,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at