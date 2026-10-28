Ausblick: Renesas Electronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Renesas Electronics präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,24 JPY. Im Vorjahresquartal waren 58,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Renesas Electronics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 436,15 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 30,05 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 249,17 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -28,650 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 1.666,30 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.321,21 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at