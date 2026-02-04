Ausblick: Renesas Electronics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Renesas Electronics wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 44,17 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Renesas Electronics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 343,49 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,39 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 174,00 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 122,51 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.309,47 Milliarden JPY, gegenüber 1.348,48 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

