ReNew Energy Globa a Aktie
WKN DE: A3CSZZ / ISIN: GB00BNQMPN80
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: ReNew Energy Global A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ReNew Energy Global A veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 15,27 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 44,39 Milliarden INR betragen, verglichen mit 415,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,61 INR, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 161,46 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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