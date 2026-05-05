RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RENK wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,139 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.
RENK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,71 EUR, gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 1,56 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENK
|
07:01
|Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.26
|electrovac-Aktie fällt bei Börsendebüt unter Ausgabepreis - Auch RENK, TKMS und Rheinmetall im Blick (finanzen.at)
|
29.04.26
|JPMorgan sieht Kaufchancen: Aktien von Rheinmetall und RENK im Fokus der Analysten (finanzen.at)
|
28.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.04.26
|XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.04.26
|EQS-HV: RENK Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.06.2026 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
28.04.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
27.04.26
|Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen wieder zu - worauf Anleger achten sollten (finanzen.at)