RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: RENK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RENK lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass RENK für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 EUR je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 354,9 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 347,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 EUR, gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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