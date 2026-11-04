Ausblick: RENK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RENK wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass RENK für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,356 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 347,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 12,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RENK einen Umsatz von 307,6 Millionen EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie, gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,37 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net