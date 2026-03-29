RenovoRx Aktie
WKN DE: A3CYE8 / ISIN: US75989R1077
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: RenovoRx gewährt Anlegern Blick in die Bücher
RenovoRx veröffentlicht am 30.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD. Das entspräche einem Gewinn von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 950,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,318 USD, gegenüber -0,400 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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