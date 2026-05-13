Ausblick: RenovoRx gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RenovoRx wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass RenovoRx für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,080 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 135,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RenovoRx 0,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,283 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at