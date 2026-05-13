RenovoRx Aktie
WKN DE: A3CYE8 / ISIN: US75989R1077
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: RenovoRx gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RenovoRx wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass RenovoRx für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,080 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 135,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RenovoRx 0,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,283 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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