RenovoRx Aktie
WKN DE: A3CYE8 / ISIN: US75989R1077
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: RenovoRx legt Quartalsergebnis vor
RenovoRx wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte RenovoRx noch -0,080 USD je Aktie verloren.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 292,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,263 USD aus. Im Vorjahr waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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