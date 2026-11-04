Ausblick: RenovoRx legt Quartalsergebnis vor

RenovoRx wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte RenovoRx noch -0,080 USD je Aktie verloren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 292,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,263 USD aus. Im Vorjahr waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net