Ausblick: Rent the Runway A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rent the Runway A stellt am 07.12.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,557 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rent the Runway A noch -6,720 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 73,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,264 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -8,510 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 288,2 Millionen USD, gegenüber 203,3 Millionen USD im Vorjahr.

