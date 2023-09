Ausblick: Rent the Runway A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rent the Runway A äußert sich am 08.09.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rent the Runway A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,401 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,530 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 78,1 Millionen USD – ein Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rent the Runway A 76,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,558 USD, gegenüber -2,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 323,9 Millionen USD im Vergleich zu 296,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

