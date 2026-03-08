REPAY Aktie
WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: REPAY präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
REPAY wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll REPAY in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 76,8 Millionen USD im Vergleich zu 78,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,838 USD im Vergleich zu -0,110 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 307,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 313,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu REPAY
|
07:01
|Ausblick: REPAY präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: REPAY zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.10.25
|PPE Medpro must repay £122mn over substandard Covid gowns, High Court rules (Financial Times)
Analysen zu REPAY
Aktien in diesem Artikel
|REPAY
|2,50
|-3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.