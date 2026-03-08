Ausblick: REPAY präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

REPAY wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll REPAY in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 76,8 Millionen USD im Vergleich zu 78,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,838 USD im Vergleich zu -0,110 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 307,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 313,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at