REPAY Aktie
WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: REPAY stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
REPAY veröffentlicht am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,209 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte REPAY -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
REPAY soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,904 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 341,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 309,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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