REPAY Aktie
WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: REPAY stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
REPAY wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,212 USD gegenüber -1,150 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei REPAY für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 101,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,911 USD im Vergleich zu -3,000 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 492,7 Millionen USD, gegenüber 309,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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