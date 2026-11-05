Repco Home Finance Aktie
WKN DE: A1T79E / ISIN: INE612J01015
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Repco Home Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Repco Home Finance öffnet am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 18,30 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,53 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Repco Home Finance in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden INR im Vergleich zu 4,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 73,22 INR im Vergleich zu 75,99 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,88 Milliarden INR, gegenüber 17,84 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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