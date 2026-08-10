Ausblick: Repco Home Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Repco Home Finance wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 18,40 INR aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 18,40 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,84 Prozent auf 2,12 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Repco Home Finance noch 4,41 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 73,07 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 75,99 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,84 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at