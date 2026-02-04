Ausblick: Repco Home Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Repco Home Finance wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 17,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Repco Home Finance ein EPS von 18,09 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Repco Home Finance mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 55,22 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 71,48 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 73,76 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,15 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 17,00 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at