Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Repligen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Repligen lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Repligen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,447 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 201,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,4 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 822,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 738,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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