Ausblick: Repligen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Repligen öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,418 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,38 Prozent auf 181,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 726,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 634,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at