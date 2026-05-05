Ausblick: Repligen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Repligen präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Repligen im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,384 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Repligen 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 192,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Repligen 169,2 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,860 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 827,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 738,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at