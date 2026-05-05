Repro Medical System Aktie
WKN: 913004 / ISIN: US7599101026
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Repro Medical System gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Repro Medical System lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Repro Medical System in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,3 Millionen USD im Vergleich zu 9,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,034 USD, gegenüber -0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 48,5 Millionen USD im Vergleich zu 41,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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