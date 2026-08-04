Ausblick: Repro Medical System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Repro Medical System präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Repro Medical System in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,044 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 48,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 41,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at